Immortalato dallo Scout speed ai 150 chilometri all'ora sulla via Emilia

Fine settimana di controlli per il personale della polizia amministrativa, impegnata in particolare nella zona del centro storico. Nella serata di venerdì gli agenti sono intervenuti intorno all’1.30 in un locale della Vecchia Pescheria, sanzionato per la musica diffusa ad altissimo volume ben oltre l’orario consentito.

I controlli della polizia locale sono proseguiti per tutta la notte sul fronte della sicurezza stradale. Da segnalare in particolare l’automobilista sorpreso a percorrere la via Emilia ai 150km/h, in un tratto - all’altezza di San Martino in Riparotta - dove vige il divieto dei 50km/h. L’infrazione è stata registrata dallo ‘scout speed’, il dispositivo mobile per la rilevazione della velocità integrato e installato a bordo dell'autovettura di servizio, capace di rilevare la velocità degli altri veicoli durante la marcia.

Sono state sette invece le patenti ritirate a seguito dello specifico servizio di controllo condotto dalla squadra di polizia giudiziaria mirato al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Durante il presidio condotto da personale in abiti civile all’altezza di via Principe di Piemonte sono state fermate una quindicina di auto, con sette conducenti sanzionati: uno degli automobilisti controllati al doppio test è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,60 grammi per litro, valore che gli è valsa, oltre al ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza ma non la confisca del veicolo in quanto noleggiato. Altri due automobilisti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria perché con un tasso alcolemico compreso tra a 0,8 e 1,5 g/l, con ritiro della patente da sei mesi a un anno. Per i restanti quattro si è proceduto solo con procedimento amministrativo (sanzione e ritiro della patente da 3 a 6 mesi).