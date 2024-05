Impegno comune per la diagnosi e la cura del tumore al pancreas

Grande partecipazione all'evento organizzato dall'Associazione Oltre la Ricerca con il supporto della Fondazione “Nadia Valsecchi” e patrocinato dal comune di Coriano. Rete e approccio multidisciplinare sono state le parole chiave della serata dal titolo “ ..tanto a me non capita”. Introdotta dagli interventi di apertura del sindaco Gianluca Ugolini e della direttrice del Presidio ospedaliero di Rimini Santarcangelo Novafeltria, Francesca Raggi la serata è stata moderata dall’assessore alla Salute, Paolo Ottogalli e da Francesca Gabellini, presidente dell’associazione Oltre la Ricerca.

"È stato un importante momento per spiegare il percorso multidisciplinare nella diagnosi e nel trattamento del tumore al pancreas: evidenze scientifiche dimostrano che un approccio multidisciplinare è più efficace nella gestione delle patologie complesse come questa - spiegano gli organizzatori -. È stata inoltre un’occasione per avvicinare i professionisti ospedalieri a quelli del territorio e alla cittadinanza, avendo chiaro l'obbligo comune: ridurre al massimo il tempo per arrivare alla diagnosi perché può fare la differenza. Questo si può fare ottenere facendosi carico del Paziente, sottoponendolo a esami diagnostici (Tac, Risonanza Magnetica in primis in Radiologia), quindi fondamentali per arrivare alla diagnosi risultano le procedure che si effettuano in Unità Operativa di Gastroenterologia in sinergia con l’Unità Operativa di Anatomia patologica in ordine ad ottenere la diagnosi".

"Durante il percorso di diagnosi non bisogna mai dimenticare che il paziente ha una propria storia, unica, e che può manifestare segni e sintomi diversi, i quali devono essere ovviati, come per esempio l’ittero, a cura dei Medici Gastroenterologi e Radiologi Interventistici, o il dolore, a cura dei Medici Terapisti del Dolore, oppure il diabete o la steatorrea, a cura dei Medici Diabetologi, Endocrinologi, dei Medici Pancretologi e dei Nutrizionisti. Altrettanto fondamentale risulta l’apporto dei Case Managers Infermieristici, i quali gestiscono e guidano i Pazienti all’interno del percorso assistenziale. Arrivare a una diagnosi tempestiva è sempre stato un obiettivo per tutto il team, ma la professionalità, la sincronia e l’organizzazione tra gli stakeholders (professionisti coinvolti) diversi sono essenziali per il risultato", viene evidenziato.

"Per raggiungere questi obiettivi il team aziendale si riunisce in meeting ogni settimana, dove viene indicata la terapia su misura (Tailored) per ogni paziente, in cui la Chirurgia Oncologica e l’Oncologia Medica con la Chemioterapia rappresentano le colonne terapeutiche principali, attuate in ospedale a Rimini per ciò che concerne la Chirurgia, e negli ospedali del territorio (Rimini, Cattolica e Novafeltria) per la Chemioterapia - viene illustrato -. Una ulteriore possibilità terapeutica risulta la Radioterapia il cui Trattameto a carico dei Medici Radioterapiasti viene erogato in tecnica Vmat con un nuovo macchinario performante Truebeam. È apparso convintamente evidente, considerata la complessità degli aspetti della malattia tumorale, che risultino altrettanto strutturate e importanti il lavoro di numerosi professionisti, i quali si adoperano in maniera unica per il paziente. L’aspetto genetico/familiare ereditario, quello nutrizionale, idiabete indotto, l’insufficienza pancreaticaesocrina indotta, lo stretto follow up del paziente, le cure di supporto come lo Psicologo, chi cura il movimento del paziente, chi assicura i percorsi di vita salutare e, finalmente, chi governa e dirige questi percorsi in Direzione sanitaria sono tutti momenti e figure emersi come fondamentali e presenti".

"Tutto ciò con intenti di prossimità di diagnosi e cura valorizzando il nostro territorio e collegando in una Rete Sanitaria tra il Territorio, le Case della Salute con gli Ospedali Distrettuali (Riccione Cattolica Novafeltria e Santarcangelo) e Rimini. Territorio fertile, in cui sono nate Associazioni di Pazienti che sono presenti a pieno diritto e ormai integrate nel team. In modo particolare “Oltre la ricerca” è un più che decennale stimolo in loco e in ospedale, impegnata in ambito locale, nazionale e anche internazionale con la Giornata del “Tumore al pancreas” - concludono gli organizzatori -. L'Intelligenza Artificiale potrà aiutare i percorsi al fine di azzerare le eccezioni negative ma la forza del team e l'impatto umano delle Associazioni dei Pazienti continueranno l'alleanza per rendere il percorso un cammino certo in salita ma non privo di bellezza".