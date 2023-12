L’impegno dell’Emilia-Romagna per il potenziamento del Soccorso alpino è confermato

Collegato al bilancio 2024 della Regione Emilia-Romagna, approvato in Assemblea Legislativa martedì 19 dicembre, l'aula ha approvato un ordine del giorno bipartisan Lega-Pd sottoscritto dai consiglieri dem Nadia Rossi e Gian Luigi Molinari e dai colleghi della Lega Delmonte, Catellani e Pompignoli per continuare a sostenere il servizio di Soccorso Alpino e Speleologico.

“In Emilia-Romagna si sono da poco chiusi i termini per le domande ai bandi promossi dalla Regione per il potenziamento dell’organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico. Quello del soccorso alpino è quindi un servizio che ha carattere pubblico e che è strettamente correlato all’ambito sanitario, caratterizzato dal suo svolgimento in ambiente impervio. La nostra Regione quindi già da tempo investe su questo servizio che conta su un’organizzazione territoriale che si estende tra sette stazioni nelle province di Piacenza (Monte Alfeo), Parma (Monte Orsaro), Reggio Emilia (Monte Cusna), Modena (Monte Cimone), Bologna (Corno alle Scale e Rocca di Badolo) e Rimini (Monte Falco). Con l’ordine del giorno bipartisan confermiamo quell’impegno e ne sottolineiamo l’importanza” commentano i consiglieri regionali Pd Gian Luigi Molinari e Nadia Rossi, firmatari del documento.