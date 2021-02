Impianti di telefonia e telecomunicazioni: via al monitoraggio dei campi elettromagnetici

Il primo sito, che verrà monitorato per circa un mese da Arpae, è quello presente nel centro sportivo di via Della Resistenza, dove sono già collocati gli impianti

Ripartono i monitoraggi di Arpae sui campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di telecomunicazioni

Il primo sito monitorato è quello di via Della Resistenza



Sono ripresi mercoledì a Santarcangelo i monitoraggi dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di telecomunicazioni wireless sul territorio comunale da parte di Arpae Rimini, in attuazione del nuovo Protocollo d'Intesa firmato tra il Comune e Arpae nel 2019. Il primo sito, che verrà monitorato per circa un mese, è quello presente nel centro sportivo di via Della Resistenza, dove sono già collocati gli impianti sia dei quattro gestori di telefonia mobile che di due società di telecomunicazioni che operano nel settore del mercato della connessione ad Internet a banda larga in modalità wireless, Linkem e Fastweb Air.

In vista della riconfigurazione dell'impianto di Linkem alla tecnologia LTE e dell'installazione di un nuovo impianto per lo sviluppo della rete Ultra Fixed Wireless Access da parte di Fastweb Air, i cui progetti hanno già ottenuto il parere positivo di Arpae, il monitoraggio presso il centro sportivo verrà ripetuto entro la fine dell'anno a conclusione dei lavori.

Il Fixed Wireless Access (FWA) è una tecnologia di connessione fissa ad Internet, complementare ma anche alternativa alla fibra ottica, con lo scopo di servire quelle aree ad oggi non coperte dalla fibra.

Nel corso del corrente anno, come ormai consuetudine, i monitoraggi interesseranno anche i siti sensibili dell'Istituto Tecnico Commerciale Molari, della Scuola Media Franchini, della scuola materna Drago e di alcune strutture per disabili.

Si ricorda che è anche possibile richiedere il servizio offerto da Comune e Arpae per eseguire il monitoraggio dei campi elettromagnetici presso le abitazioni private situate in prossimità degli impianti di telecomunicazioni, presentando richiesta all’Amministrazione comunale attraverso l’indirizzo mail pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it.