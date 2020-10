Impianti sportivi, riqualificazione della struttura polifunzionale del "Nicoletti"

La Giunta del Comune di Riccione ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo di intervento di demolizione e ricostruzione della struttura sportiva polifunzionale presso il centro sportivo “Italo Nicoletti”. Per tale progetto il Comune di Riccione presenterà richiesta di contributo per il finanziamento dell’intervento previsto dal “Bando Sport e Periferie 2020” dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La spesa complessiva dell'intervento di 785 mila euro e il finanziamento che il Comune chiederà coprirà l'80% dell'importo, e pertanto la quota di compartecipazione finanziaria a carico del comune risulterebbe pari a 157.000 euro. Quando il riconoscimento del contributo da parte dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà accordata l’opera verrà inserita nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici e l’importo dell’intervento sarà portato nel Bilancio di Previsione Finanziario con successiva variazione di Bilancio.

In particolare l'intervento insisterà riqualificazione della struttura che ospita all'interno del pallone tensostatico, campi da calcetto, pallavolo e basket. La copertura prevista sarà in legno lamellare. Intanto oggi saranno aperte le buste relative alle proposte economiche arrivate dalle aziende partecipanti alla manifestazione di interesse per la demolizione e la ricostruzione della palestra di via Ionio. I lavori alla palestra della scuola di via Ionio sono inseriti nel piano Triennale dei lavori pubblici 2020-2022. Alla manifestazione di interesse del Comune di Riccione hanno partecipato 450 aziende. Di queste ne sono state sorteggiate 10 cui l'amministrazione ha chiesto di presentare un'offerta economica. Nove quelle che hanno aderito alla presentazione dell'offerta economica per cui oggi ci sarà l'apertura delle buste e sarà formalizzata l'aggiudicazione dell'opera. Come è noto si eseguiranno opere edili, strutturali, impianti tecnologici a fluido, impianto elettrico, opere a verde e sistemazione esterna. L’investimento complessivo di oltre 990.000 euro, di cui 253.000 euro stanziati dal MIUR per interventi di nuova costruzione o messa in sicurezza di edifici scolastici da destinare a palestre e recepiti dalla Regione, nell'ambito degli interventi finanziabili a valenza sportivo-scolastica.

"Abbiamo messo in campo un lavoro continuo per i giovani e gli studenti - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - Per l'amministrazione la priorità è dare ai nostri ragazzi e studenti, la possibilità di una crescita armoniosa grazie ad impianti sportivi adeguati".