Implementazione di un nuovo software per i servizi anagrafici: uffici chiusi

Per consentire l’aggiornamento e l'implementazione di un nuovo software, finalizzato all’erogazione di servizi pubblici anagrafici ottimizzati, si è resa necessaria la sostituzione dell’attuale sistema in uso negli uffici. Per questo motivo, si prevede una parziale chiusura straordinaria degli sportelli, che riguarderà esclusivamente tre pomeriggi di martedì, precisamente nei giorni 16, 23 e 30 luglio.

In questi tre pomeriggio, quindi, non saranno erogati i consueti servizi nelle sedi dell’Anagrafe Centrale di Via Marzabotto, quella del Centro Storico in Piazza Cavour e le delegazioni di Miramare, in Piazza Decio Raggi, Primo Maggio, in Via Bidente, e Viserba, in Via Mazzini. Queste sedi anagrafiche, nei giorni previsti per l’aggiornamento, garantiranno comunque la continuità del servizio per gli utenti durante la fascia oraria della mattina, dalle ore 8 alle 12.