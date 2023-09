L’imposta di soggiorno per incentivare il turismo, un convegno al teatro Galli

L’imposta di soggiorno esiste in tutto il mondo, è versata dall’ospite e contribuisce in modo determinante a incrementare i servizi turistici a favore della destinazione con notevoli benefici per gli operatori, i cittadini e le imprese. Come conoscere le modifiche normative dell’imposta di soggiorno, semplificare gli adempimenti, i controlli e aumentare i servizi per una migliore accoglienza turistica? Di questo si discuterà al teatro Galli di Rimini venerdì 29 settembre (dalle ore 15 alle 18) nell’ambito del convegno organizzato da Upi Emilia Romagna e Comune di Rimini, in collaborazione con Anci Emilia Romagna, Ancrel Romagna, Ordine degli avvocati di Rimini, Odcec di Rimini, con il patrocinio della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal titolo “L’imposta di soggiorno per incentivare il turismo”.

Obiettivi del convegno sono: conoscere la normativa e le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 34/2020; semplificare gli adempimenti e i controlli; aumentare i servizi per una migliore accoglienza turistica e incrementare il turismo.