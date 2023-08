Imprenditore centenario rinnova il passaporto per continuare a fare affari nel mondo

E' stato il Questore di Rimini in persone, la dottoressa Rosanna Lavezzaro, a consegnare il nuovo passaporto al signor Gino che ha tagliato l'invidiabile traguardo dei 100 anni. Nonostante l'età, l'imprenditore edile è un assiduo viaggiatore sia per motivi di lavoro che di piacere con la propria attività che lo ha portato a girare in tutto il mondo e in particolare in Messico, Canada e Stati Uniti. Per il signor Gino, tuttavia, rimasto vedovo il viaggio più bello rimane quello di nozze in Florida. Nel consegnargli il documento, il Questore gli ha ricordato che il passaporto ha una validità di "solo" 10 anni e che lo aspetta per il rinnovo.