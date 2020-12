Imprenditore con l'hobby del giardinaggio: scovato con una piantagione di marijuana

La passione per il giardinaggio è costata cara a un imprenditore di Santarcangelo trovato dai carabinieri con una serra di marijuana in casa. L'uomo, un 46enne, era stato fermato dai militari dell'Arma per un controllo e trovato in possesso di una dose di stupefacente. Gli approfondimenti hanno portato gli inquirenti ad effettuare una perquisizione nell'abitazione dove è spuntato un ulteriore quantitativo di droga oltre ad una serra, dotata di tutti i comfort elettronici per controllare umidità, areazionee illuminazione, dove crescevano 10 piante di marijuana. Nella disponibilità del 46enne anche un essicatore, per trattare le infiorescenze, dove erano già in trattamento le piante mature. L’analisi al narcotest ha stabilito che la marijuana avevano un principio attivo di cannabis di buona qualità. Al termine degli accertamenti tutta la piantagione e la droga è stata sequestrata dai carabinieri che, allo stesso tempo, hanno denunciato a piede libero il 46enne per detenzione e coltivazione di stupefacenti.