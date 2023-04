Imprenditore pedinato per 4 ore e rapinato del prezioso orologio: svolta nelle indagini, due arresti

Sono accusati di aver rapinato lo scorso ottobre un imprenditore per le vie della Perla. Giovedì i Carabinieri della Sezione Operativa di Riccione hanno arrestato due campani, ora agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era a passeggio con la moglie, quando è stato "adocchiato" da alcuni soggetti nei pressi di un noto ristorante. Dopo esser stato pedinato per quattro ore è stato rapinato: mentre l'uomo si trovava seduto in macchina ad attendere la moglie, impegnata in alcune commesse, i banditi si sarebbero avvicinati a bordo di uno scooter e approfittando del finestrino aperto, con un’azione fulminea e ben preparata, gli hanno strappato un prezioso orologio dal polso, provocandogli anche delle lesioni personali.

Il malcapitato ha quindi immediatamente allertato i Carabinieri che, avviate le indagini, in pochi minuti sono riusciti ad individuare i mezzi con i quali si erano mossi i presunti autori del fatto, tutti identificati nel giro di poche ore. Successivamente, con l’ausilio delle indagini tecniche svolte anche attraverso i reparti speciali dell’Arma, la Procura di Rimini, che ha coordinato le indagini, avallando la tesi investigativa dei Carabinieri operanti, ha richiesto le misure cautelati nei confronti dei due indagati E così che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha emesso l’ordinanza con la quale gli stessi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.