Imprenditore ricattato con filmini hard, la trans si costituisce

Per evitare la diffusione di un video di natura sessualmente esplicita, che lo riprendeva durante un rapporto con una transessuale bulgara 31enne, un imprenditore 65enne sarebbe stato costretto a pagare fino a 20mila euro prima di trovare il coraggio di raccontare tutto alla Polizia di Stato. In seguito alle indagini della Squadra Mobile, il gip del Tribunale di Rimini aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due indagati: oltre alla trans era finito indagato, e arrestato, un 66enne ritenuto complice dell'estorsione. La straniera, invece, era riuscita a sfuggire alle manette scattate lo scorso 16 gennaio per poi costituirsi nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore aveva conosciuto la sua aguzzina lo scorso novembre su un sito specializzato in incontri sessuali a pagamento e dopo due rapporti con la 31enne si sarebbe visto chiedere somme di denaro sempre crescenti per evitare l’invio alla moglie e ad un’amica di un video compromettente.

Nella denuncia la vittima aveva raccontato che il primo incontro era avvenuto nell'appartamento della trans e, secondo quanto emerso, sarebbe durato più del previsto tanto da far lievitare la tariffa da 500 euro, come inizialmente concordato, a 2mila. L'imprenditore aveva quindi pagato effettuando dei bonifici istantanei ma la storia non si era conclusa con il primo pagamento: qualche giorno dopo la 31enne era tornata a farsi viva chiedendogli un migliaio di euro per pagarsi un viaggio in patria. Anche stavolta il 65enne aveva allentato i cordoni della borsa ma è dopo qualche settimana che la situazione era precipita. La trans, infatti, gli avrebbe inviato via Whatsapp il video del loro incontro clandestino insieme ai numeri di telefono della moglie e della figlia lasciando intendere che il filmino a luci rosse sarebbe arrivato alla famiglia dell'uomo.

E' a questo punto che le richieste di denaro da parte della transessuale sarebbero diventate sempre più pressanti con la vittima costretta ad effettuare bonifici su bonifici fino ad arrivare a pretendere complessivamente 80mila euro. In seguito alla denuncia sporta dal 65enne, le indagini hanno permesso di appurare che la 31enne si prostituiva nell'appartamento di proprietà del 67enne che, difeso dall'avvocato Tiziana Casali, è indagato per sfruttamento della prostituzione. La transessuale invece, difesa dall'avvocato Massimiliano Orrù, deve rispondere dell'accusa di estorsione.