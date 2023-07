Imprenditore "strozzato" con interessi fino al 350%, l'usuraio: "Se non paghi ti faccio rimanere paralizzato"

E' stato condannato a 2 anni e 6 mesi, 9 quelli chiesti dal pubblico ministero Davide Ercolani, per usura ed estorsione un 67ennne calabrese, residente a Riccione, finito a processo per aver "strozzato" un imprenditore in difficoltà prestandogli del denaro con interessi fino al 350%. La vittima, titolare di un bar nel riminese, alla fine del 2017 aveva iniziato ad avere dei problemi di liquidità a causa della mancanza di clienti e non riusciva più a mandare avanti l'attività. Una situazione sempre più disperata alla quale, però, si era "interessato" un frequentatore del locale che aveva offerto il suo "aiuto" all'imprenditore. La "boccata d'ossigeno", per far fronte agli impegni con dipendenti e fornitori, consisteva in un prestito di 4mila euro con l'obbligo di restituire il denaro dopo 2 settimane con 500 euro di interessi. Alla scadenza, però, il titolare del bar era riuscito a racimolarne solo 2500 promettendo al 67enne che gli altri 2mila sarebbero stati consegnati il prima possibile.

Lo strozzino, difeso dall'avvocato Giuliano Renzi, non avrebbe obiettato nulla e nel periodo successivo erano arrivati ulteriori prestiti tra i 50 e i 1000 euro fino ad accumulare a metà febbraio del 2018 un debito di 13500 euro a fronte del quale si chiedeva una restituzione entro il mese di aprile di 28mila euro. E' stato a questo punto che, secondo la ricostruzione dell'accusa, era entrata in gioco una secondo vittima anch'essa bisognosa di contanti. Il 67enne, infatti, coi soldi estorti alla prima avrebbe dovuto finanziare la seconda con 10mila euro per avviare un hotel e in questo caso la restituzione sarebbe stata di 13mila euro. Visto che dal barista il denaro non arrivava sarebbe quindi scattata l'estorsione nei suoi confronti: oltre ad essere picchiato, lo strozzino lo ha anche minacciato: "Non sai cosa sono capace di fare: i miei amici ti fanno del male, ti mando i miei amici, ti investo, ti metto su una carrozzina”.

Nel frattempo tra capitale e usura il debito del primo imprenditore aumenta a dismisura tanto che, come calcolato dall'accusa, gli interessi arrivano a sfiorare il 350% con l'uomo che oramai alle strette e impossibilitato a sperare in nuove dilazioni e con le continue minacce di morte non ha potuto fare a meno di rivolgersi alle forze dell'ordine. Nel mese di aprile, quindi, decide di presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia nei confronti del 67enne. Le indagini degli inquirenti dell'Arma erano sfociate in una perquisizione a casa dell'usuraio dove, secondo l'accusa, erano stati trovati dei foglietti con la contabilità dei prestiti fatti agli imprenditori in difficoltà. Materiale che, nell'aprile del 2018, aveva portato all'arresto dello strozzino poi rinviato a giudizio dal gip.