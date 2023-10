Gli imprenditori del turismo raccontano la città e il territorio: nasce "Cattolica Welcome"

Una vetrina internazionale per gli operatori economici della città. Il portale turistico del Comune “Cattolica Welcome” ha creato e messo a disposizione una pagina (gratuita) riservata a tutti gli operatori della città attraverso cui potranno promuovere le proprie “experience” e offerte turistiche delle rispettive imprese ricettive e, tramite queste, rilanciare ulteriormente la bellezza di Cattolica e del territorio. Il progetto è stato illustrato nel corso di un primo incontro con gli operatori a Palazzo del Turismo dal vice sindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi e dalla dirigente Claudia Rufer. E sono già in corso le registrazioni sul portale da parte di tanti imprenditori.

“Una delle priorità politiche, nel momento in cui ci siamo insediati, era quella di creare un portale istituzionale turistico e commerciale della nostra città dal momento che Cattolica ne era scoperta - spiega Belluzzi -. E dopo neppure un anno di mandato, lo abbiamo realizzato, seguendo anche le indicazioni pervenute durante gli incontri con gli operatori economici. Un portale che si è subito affermato come vetrina virtuale di riferimento della città. Durante l’ultima riunione abbiamo presentato e condiviso l’ultima fase sulla quale ci eravamo impegnati: quella dell’attivazione di questa area gratuita dedicata agli operatori economici. E abbiamo mantenuto anche questo impegno. È un’area in cui sono loro i protagonisti. E attraverso la quale Cattolica vuole offrire una proposta di turismo esperienziale della città e dell’intero territorio”.

“Con questo progetto, la nostra Amministrazione ha avviato un processo di collaborazione concreta tra pubblico e privato – illustra la dirigente Rufer – Progetto che rappresenta un salto di qualità per la nostra città, per la nostra impresa turistica, un salto che stiamo facendo tutti insieme”. Ci sono i numeri a dare la prova del successo del progetto: “Il sito è online da neppure un anno, da novembre scorso, ma ha già ricevuto più di 19mila visite, 50mila visualizzazioni e raddoppiato i followers – continua Rufer – Sono dati che dimostrano una crescita costante. Ma è un work in progress al quale lavoriamo tutti insieme”.

"Cattolica ha tanto da offrire, tanto da far vivere in termini di “experience” – commenta la sindaca Franca Foronchi – e attraverso questa pagina del portale, saranno i nostri operatori i principali protagonisti di un racconto del territorio a più voci, un racconto autentico che farà conoscere e scoprire la città da più punti di vista. Più saranno i racconti e più saranno le esperienze da offrire ai turisti, dalle bellezze naturalistiche all’enogastronomia, dal mare agli eventi sportivi, e tanto altro”.