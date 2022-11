Improvvisazione teatrale al Tiberio: vincono i Gender Fruits

Si è concluso con la vittoria di Milano l’Atto Primo del Catch di Improvvisazione teatrale organizzato dall’Associazione Teatrale Atti Matti di Rimini. Il Catch di improvvisazione teatrale è un format francese dove due squadre composte da due o più attori seguendo gli ordini del presentatore o sulla base degli spunti del pubblico, si sfidano a colpi di gag, battute e improvvisazioni ovviamente senza nessun copione o scenografia. L’esperienza, la fantasia e la creatività degli improvvis-attori sono le uniche armi a disposizione ed è il pubblico divertito alla fine a decretarne la vittoria della formazione più convincente.

Sul palco del Teatro Tiberio, esaurito da giorni, sono saliti Mari Rinaldi, volto conosciuto per numerose partecipazioni televisive, tra cui Italians Got Talent dov’è stata finalista il talentuoso riminese Fabio Magnani, Cinzia Zadro e Daniele Marcori, entrambi di Roma. I nomi fantasiosi scelte dalle squadre della serata sono stati: Gender Fruits, per la squadra capitanata da Mari Rinaldi insieme a Fabio Magnani, e ABBA jour per la formazione tutta romanda composta da Marcori e Zadro.