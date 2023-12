Improvviso malore per Alessandro Meluzzi, lo psichiatra operato d'urgenza

Un improvviso malore lo ha colpito mentre si trovava nel suo studio di Rimini per ricevere i pazienti. Momenti di paura per il dottor Alessandro Meluzzi, psichiatra e criminologo, ricoverato d'urgenza e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il professionista si è sentito male verso le 15 di sabato ed è stato allertato il 118 che, in ambulanza, in un primo tempo lo ha trasportato all'Infermi. I medici del nosocomio riminese, vista la gravità della situazione, lo hanno poi trasferito d'urgenza al "Bufalini" dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico durato diverse ore. Dai primi riscontri pare che Meluzzi sia stato colpito da una emorragia cerebrale causata dalla alta pressione sanguigna. Al momento lo psichiatra è ricoverato nel nosocomio cesenate dove, i medici, si sono riservati la prognosi.

Lo psichiatra, nato a Napoli da madre riminese, ha trascorso la sua infanzia in Riviera dove ha attualmente uno studio. Personaggio televisivo, saggista criminologo ed ex politico, dopo la militanza nel Partito Comunista Italiano e nel Partito Socialista Italiano, Meluzzi è stato eletto parlamentare con Forza Italia alla Camera dei deputati nel 1994 e al Senato nel 1996. Lasciata Forza Italia, ha aderito all'UDR di Cossiga, a Rinnovamento Italiano e alla Federazione dei Verdi, prima di approdare all'UDEUR di Mastella nel 2000 e concludere l'esperienza parlamentare nel 2001. Consacrato diacono della Chiesa cattolica greco-melchita, ha lasciato il cattolicesimo per entrare nella Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala - Antico Orientale di cui è diventato primate nel 2015 con il nome ecclesiastico-patriarcale di Alessandro I.