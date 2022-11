In 150 in maglia rosa alle Befane per dire no alla violenza sulle donne

A Le Befane Shopping Centre di Rimini si è appena concluso il flash mob promosso all'interno dell'iniziativa “Vola Via by Winx Club”, progetto che nasce dalla collaborazione tra Rainbow, CBRE, leader nella consulenza immobiliare, e Fondazione Libellula, con l’obiettivo di promuovere una campagna di sensibilizzazione alla violenza sulle donne. I 150 partecipanti, con maglietta rosa e cappellino rosa, hanno riempito poco fa piazza Unieuro formando con il proprio corpo le lettere che hanno composto la frase "Vola via".

La campagna di sensibilizzazione promossa da Le Befane per tutto il mese di novembre ha infatti tra i suoi obiettivi quello di diffondere messaggi di incoraggiamento, invitando le donne a vincere le proprie paure e realizzarsi, uscendo da situazioni difficili grazie alla rete di sostegno, superando stereotipi che minano i rapporti tra i generi e mettendo in campo le proprie risorse. Il claim di questa edizione, unite in un battito d’Ali, inneggia proprio all’importanza della solidarietà femminile, al supporto reciproco e alla forza che ciascuna donna può trovare dentro di sè.