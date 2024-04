In 800 all’Aperitivo ad Ardesio, Cattolica conquista i palati delle Magnifiche Valli

Quasi 800 persone hanno preso parte all’”Aperitivo con Cattolica” ad Ardesio, la scorsa settimana, lasciandosi conquistare dal mix di sapori dell’Adriatico, dalla gustosa Rustida di sardoncini scottadito preparata dai bagnini di Cattolica, accompagnata da 400 piadine e vino della Romagna. “Anche quest’anno è stato un grande successo – riferisce il Vice sindaco e Assessore al turismo Alessandro Belluzzi, andato in trasferta ad Ardesio insieme con l’Assessora al demanio Claudia Gabellini e agli operatori economici della città, tra cui 16 bagnini delle “Spiagge di Cattolica” – Non abbiamo solo rafforzato il nostro patto di amicizia con il comune di Ardesio, ma abbiamo anche allargato in maniera strutturale il campo stringendo rapporti con i territori delle valli di Scalve e Seriana. L’Aperitivo è stato un momento di incontro molto importante. C’è stata grande partecipazione e per la nostra città ha rappresentato un importante vetrina comunicativa e promozionale. L’evento è stato seguito da giornali e tv locali. Tra i nostri ospiti, c’erano anche diversi amministratori del posto. Stiamo parlando di valli in cui risiedono complessivamente quasi 200mila persone e di una regione, la Lombardia, che è il nostro primo mercato di riferimento. Abbiamo allacciato rapporti diretti con le persone, raccontato dal vero e dal vivo il nostro territorio, con i nostri prodotti enogastronomici, e con la nostra accoglienza. È questo il modo più efficace di fare promozione e di farsi conoscere. Non trascuriamo nessun mezzo, puntiamo su social, stampa o pubblicità come nelle stazioni ferroviarie. Ma il contatto diretto, personale, il rapporto umano vince su tutto, è il valore aggiunto, perché è vero. Questo è turismo relazionale, ed è con questo che vogliamo distinguerci”.

Un primo risultato della trasferta è già sul tavolo: “Tra il 26 maggio e il 2 giugno verranno in vacanza a Cattolica, gruppi della terza età dalle Valli Seriana e Scalve – continua Belluzzi che conclude “con il più sentito ringraziamento, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, agli operatori economici che hanno collaborato per la riuscita dell’Aperitivo come i bagnini delle Spiagge di Cattolica, la Casa del pescatore che ha fornito il pesce, il Consorzio Piadina Romagnola IGP che ha dato 400 piadine, la Tenuta del Monsignore per i vini, e grazie per il prezioso contributo dei consorzi Visit Cattolica e Riviera sport 365”aziende. Abbiamo messo in campo davvero un bel connubio”.