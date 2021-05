"In alto le antenne", la cooperativa a sostegno della ricerca sui tumori dei bambini 

I soci di Coop Alleanza 3.0 di Rimini e Provincia – e di tutti i territori in cui la Cooperativa è presente – potranno sostenere “In alto le antenne!” a supporto di “Gold for Kids” progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato ai tumori dell’infanzia e dell’adolescenza che colpiscono ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e 800 adolescenti (secondo i dati Airtum, www.registri-tumori.it). I tumori dell'età pediatrica rappresentano la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sulle famiglie, aggravato in questo momento dalla pandemia.

Coop Alleanza 3.0 a fianco di Fondazione Umberto Veronesi

Continua l’impegno di Coop Alleanza 3.0 per la ricerca medico scientifica con importanti realtà del territorio nazionale; con l’emergenza sanitaria da Covid-19, Coop Alleanza 3.0 ha rafforzato ulteriormente il sostegno a iniziative nell’ambito dello studio e della ricerca con l’obiettivo di prendersi cura della comunità.

La Cooperativa infatti collabora da anni con Fondazione Umberto Veronesi e con questa iniziativa nel 2021 sosterrà una borsa di ricerca di 30mila euro per un anno di lavoro sul campo della ricercatrice Elena Poli, che svolgerà la sua attività all’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, occupandosi di immunoterapia del rabdomiosarcoma pediatrico.

L’obiettivo della ricerca sarà di potenziare le capacità del sistema immunitario dei giovani pazienti perché possa riconoscere le “antenne” (antigeni) del rabdomiosarcoma, il più frequente e aggressivo tumore dei tessuti molli dell’età pediatrica, che permettono al nostro organismo di riconoscere queste cellule come estranee. La sua ricerca è complessa, ma lo scopo è chiaro e Coop Alleanza 3.0 lo sostiene appieno: combattere i tumori pediatrici per guardare al futuro.

Il progetto Gold for kids, ideato da Fondazione Umberto Veronesi nel 2014, in sinergia con l’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) e la sua Fondazione (Fieop), è sostenuto dai soci di Coop Alleanza 3.0 con l’l’1% della vendita della linea Bene.sì Coop – prodotti per esigenze alimentari specifiche, con ingredienti funzionali e free from –nell’ambito di “Per tutti per te Coop”, il nuovo programma solidale di Coop Alleanza 3.0. Infatti, con “Per tutti per te Coop” l’1% del valore degli acquisti dei soci dei prodotti della gamma Bene.sì sarà destinato a iniziative inerenti all’alimentazione e salute con il sostegno alla ricerca e promozione di stili di vita sani.

Approfondimenti sulla campagna sono disponibili al link all.coop/goldforkids.

“Sostenere il progetto Gold for kids di Fondazione Umberto Veronesi, per Coop Alleanza 3.0 significa garantire il futuro alla ricerca per guardare al domani con più fiducia e serenità - dichiara Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0 - Il ruolo della Cooperativa, oltre alla distribuzione di merci e prodotti, contempla anche la necessità di fornire sostegno a iniziative come quelle inerenti alla ricerca medica che costituiscono parte fondamentale del benessere della comunità. Un ruolo di primaria importanza è inoltre ricoperto dai soci che con il loro contributo al progetto daranno un segno tangibile alla costruzione di un futuro più sereno”.

“Questo periodo di emergenza sanitaria non ci deve far dimenticare l’importanza di trovare nuove strategie terapeutiche contro quei tumori che colpiscono i bambini e, che ancora oggi non siamo stati in grado di combattere definitivamente. Grazie al prezioso sostegno di Coop Alleanza 3.0 potremo continuare a finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza e dare così una speranza concreta di guarigione a questi piccoli pazienti e alle loro famiglie” - afferma Monica Ramaioli, direttore generale della Fondazione Umberto Veronesi.

Cosa è “Per tutti per te Coop”

“Per tutti per te Coop” è il programma di Coop Alleanza 3.0 con cui l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop permette ai soci di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Infatti, ad ogni linea del prodotto Coop è stato associato un ambito di intervento: si va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione al consumo consapevole alla cura degli animali, alla solidarietà locale e internazionale. È dunque un programma che premia i soci, ma anche uno stimolo per fare una spesa consapevole scegliendo prodotti buoni e sostenibili che contribuiscono in molti modi a cambiare il mondo. Grazie a “Per tutti per te Coop” i soci sostengono già attività solidali come “L’unione fa la spesa”, per portare a casa la spesa ai soggetti più deboli insieme alle associazioni locali, “Buon fine” che recupera i prodotti invenduti per mense e centri di accoglienza, “Una cuccia per tutti”, risorse destinate ai rifugi per animali abbandonati e alla lotta al randagismo; attività in ambito culturale come “Opera tua”, dedicata al recupero di capolavori locali; o attività per la salvaguardia ambientale come “Un mare di idee per le nostre acque” per ridurre l’inquinamento da plastica e microplastiche nelle acque di mari, fiumi, laghi.