In arrivo 138 carabinieri per vigilare sull'estate riminese

Per la stagione estiva appena iniziata sono 138 le unità di rinforzo destinate al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini. I militari dell'Arma, che entreranno in servizio a partire dal 19 luglio, vanno ad aggiungersi ai 10 già operativi dallo scorso fine settimana. I due contingenti opereranno sul territorio fino al 5 settembre per innalzare il livello di sicurezza della Riviera e saranno ripartiti tra tutte le Stazioni e Nuclei Operativi e Radiomobili Carabinieri della provincia. Ciò consentirà di far fronte alle molteplici esigenze che interesseranno l’intero territorio durante il periodo estivo e permetteranno di potenziare l’attività di contrasto alla criminalità comune e organizzata. Allo stesso tempo riapre a Riccione, in piazzale Ceccarini, il presidio fisso Carabinieri che grazie all’impiego di adeguato personale garantirà un contatto diretto con le persone. Una presenza costante che avrà anche una funzione preventiva importante considerato il notevole afflusso di turisti che giornalmente frequentano il centro cittadino per lo shopping, grazie alle molteplici attività commerciali aperte con orari prolungati.

L’attività dell’Arma in Provincia, sarà inoltre orientata al controllo delle zone ritenute più sensibili con specifici servizi di prevenzione ai reati di natura predatoria, in particolar modo nei parchi pubblici e nelle aree interessate al turismo balneare, che con gli stabilimenti balneari presenti su ampie estensioni di arenile, necessitano di un adeguato dispositivo di sicurezza per contrastare qualsiasi tipologia di reato che possa turbare l’ordine pubblico. Per tale motivo i reparti territoriali maggiormente impegnati sulla fascia costiera, avranno l’ausilio del fuoristrada Jeep Wrangler e mezzi similari, che consentiranno di intervenire rapidamente durante le emergenze operative più complesse. Analogamente, durante gli orari serali e notturni, maggiore attenzione sarà prestata nelle aree esposte al rischio di sovraffollamento nei punti di Marina Centro e zona Marano, ma anche nei tradizionali centri storici, considerata la presenza di molteplici bar, pub e ristoranti interessati alla c.d. movida per la presenza di moltissimi giovani turisti.

Per assicurare una cornice di sicurezza adeguata, le pattuglie operative sul territorio saranno supportate da personale in abiti civili, per intervenire con celerità e attenzione anche in altri luoghi interessati all’aggregazione giovanile, al fine di impedire comportamenti aggressivi rivolti ai coetanei, che talvolta sfociano in risse o danneggiamenti vari. Per completare il programma di sicurezza estiva, oltre all’ordinaria attività di prevenzione, l’azione di contrasto sarà rivolta anche ad altre forme di illegalità che destano maggiore allarme sociale, in particolare quelle connesse: ai furti perpetrati nei centri urbani, sull’arenile ed all’interno delle strutture alberghiere; alla prostituzione presente in determinate aree del territorio urbano, in particolare sulla statale e zona mare; al fenomeno dei “pallinari”, che nel periodo estivo prediligono la zona mare, al fine di perpetrare truffe in danno di ignari turisti; all’abusivismo commerciale.