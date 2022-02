In arrivo 80 telecamere di videosorveglianza e bodycam per gli agenti della Municipale

A Rimini sono in arrivo altre 80 telecamere per la videosorveglianza della città, ma i vigili intendono dotarsi anche di bodycam, dashcam (per registrare immagini di alta qualità in movimento), dispositivi di riconoscimento ottico. Lo fa sapere il Comune, annunciando l'ok della giunta alla redazione di un nuovo regolamento per la videosorveglianza urbana integrata e la tutela della privacy. Le nuove tecnologie in arrivo si integreranno con la rete di videosorveglianza già attiva sul territorio: ad oggi sono 190 le telecamere distribuite in città, a cui si aggiungeranno appunto altri 80 occhi elettronici installati in punti nevralgici come la zona della stazione e del porto canale, i sottopassi pedonali di via Oslo e di Viserba, il Parco del Mare. E ancora, nei prossimi mesi arrivano gli 'ocr' per la lettura delle targhe, da installare nei sedici punti di accesso della città individuati dai vigili. Di fronte alla crescita di videosorveglianza si rendono necessari un aggiornamento e un'integrazione del regolamento comunale sul tema. Per questa ragione la giunta, nell'ultima seduta, ha approvato un "progetto strategico di materia di videosorveglianza urbana integrata", un'analisi dello stato di fatto del sistema, prospettive di sviluppo e impatti in termini di gestione della privacy. Un atto che anticipa il nuovo regolamento videosorveglianza urbana che andrà poi in Consiglio comunale. Una volta adottato, il regolamento permetterà di aggiungere al sistema anche le bodycam, i dispositivi indossabili dai vigili e le dashcam, strumenti in grado di registrare immagini di alta qualità in movimento, anche ad alta velocità.