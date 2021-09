In arrivo dalla Germania 16 agenti di viaggio alla riscoperta di "Adria": tour di 4 giorni

Un gruppo di 16 agenti di viaggio tedeschi arriverà a Rimini mercoledì 8 settembre per un educational tour di 4 giorni alla scoperta della nuova immagine e dell’innovazione di prodotto della Riviera Romagnola (conosciuta in Germania come Adria) - Fra le tappe, tutte outdoor, ci sono il Parco del Mare e il centro storico di Rimini con il Fellini Museum, Ravenna con Dante 700, uscite in catamarano, bike trekking, inclusi 3 percorsi su tracciati naturalistici, uno dei quali lungo un tratto del nuovo percorso permanente “Via Romagna” - L’iniziativa è una partnership tra Apt Servizi, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e la rivista tedesca di settore FVW



Sono 16 gli agenti di viaggio tedeschi selezionati dalla testata di settore FVW, provenienti dai bacini di Monaco e Francoforte, attesi a Rimini mercoledì 8 settembre per un educational tour di 4 giorni, tutto outdoor, alla scoperta della nuova “Adria”, delle novità di prodotto e degli innumerevoli interventi di riqualificazione realizzati in questi ultimi anni nelle località rivierasche, a cominciare dal Parco del Mare e dal Fellini Museum a Rimini. Ma anche attività dinamiche outdoor e travel experience come gite in catamarano ed escursioni in bicicletta in città, in pineta, nell’entroterra, 3 itinerari, di cui uno lungo un tratto di “Via Romagna”, il percorso mappato permanente su strade secondarie o “bianche” che attraversa la Romagna, dal Delta del Po a Cattolica. Del gruppo fanno parte anche due giornalisti della testata FVW e un rappresentante di ENIT dall’ufficio di Francoforte. L’iniziativa è frutto di una partnership tra Apt Servizi, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e la rivista tedesca.

Obiettivo dell’educational tour è mostrare al mercato tedesco la nuova immagine e l’innovazione di prodotto della costa adriatica presentando quella che i media tedeschi hanno ri-battezzato come “Adria Renaissance”. E certo le novità non mancano, come dimostra l’intenso programma dell’edt. Giovedì i professionisti tedeschi della vacanza sperimenteranno l’abbinamento Bike & Boat nella laguna di Comacchio (Fe): centro storico, percorso in barca e in bicicletta in un ambiente spettacolare fra colonie di fenicotteri rosa nella Riserva Naturale delle Saline di Comacchio. Visiteranno uno degli attrezzatissimi glamping, si sposteranno a Ravenna, città sito Unesco, e visiteranno San Vitale, Galla Placidia e i luoghi danteschi in occasione delle celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta, per poi raggiungere, in e-bike, Cervia (Ra), attraverso un suggestivo percorso in pineta.

Venerdì il gruppo salperà per una navigazione in catamarano in direzione del Monte San Bartolo. Nel tardo pomeriggio è prevista la visita di Cesenatico , per scoprire le offerte ricettive più nuove come un’ex colonia trasformata in un hotel di lusso e un bike hotel, oltre alla classica passeggiata lungo il pittoresco porto canale leonardesco. Sabato è dedicato ai pedali e al tracciato panoramico della pista ciclabile del Marecchia che fila da Rimini a Verucchio (è una delle arterie di raccordo con il percorso permanente Via Romagna), con la visita al Museo Civico Archeologico. Al rientro a Rimini potranno immergersi all’Italian Bike Festival, l’appuntamento con le ultime novità delle due ruote a pedali in programma al Parco Fellini dal 10 al 12 settembre. Fra le tante attività che si possono fare in una vacanza in Riviera ci sono anche i pic nic e la serata di sabato offrirà anche questo, un romantico pic nic sul prato con vista Ponte di Tiberio e passeggiata nel Borgo San Giuliano. Il finale del tour, sabato sera, prevede la visita guidata in notturna al nuovo Fellini Museum (Cinema Fulgor, Piazza Malatesta e Castel Sismondo). Domenica il gruppo farà ritorno in Germania.