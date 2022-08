In arrivo i voucher di sostegno alle famiglie in difficoltà per l'iscrizione agli asili nido

Quest’anno verranno messi a beneficio delle famiglie residenti nel territorio comunale di Coriano 15 voucher per un valore totale di 13’500 euro, quale sostegno all’iscrizione dei bambini, di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, all’asilo nido. Ogni voucher permetterà alle famiglie il risparmio di 90 euro mensili per la durata di 10 mesi, 2 nel 2022 e 4 nel 2023. “Per ottenere tale agevolazione bisogna presentare domanda on line sul sito del comune - precisa l’assessore alle politiche socio-educative Paolo Ottogalli - La novità di quest’anno è data dalla possibilità di poter attingere a risorse dal fondo di solidarietà, che grazie ad un progetto, al quale Coriano ha aderito, potrebbe dare ulteriore disponibilità di 30’692,50 euro di fondi statali. Coriano potrà attingere al fondo qualora le iscrizioni fossero di almeno 31 bambini e bambine. In questo caso si vedrebbe un aumento del numero dei voucher messi a disposizione ed una ulteriore eventuale integrazione del valore dei contributi stessi ripartiti in base alla certificazioni ISEE presentate dai singoli richiedenti al momento della richiesta. È nostro desiderio e volontà attuare le direttive europee riguardo ad una sempre più ampia adesione alla partecipazione dei bambini da 3 a 36 mesi all’asilo nido. Confidiamo che questa nostra iniziativa possa aiutare maggiormente le famiglie e favorire il più ampio numero di inserimento di bambini.”