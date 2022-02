In attesa dei rinforzi estivi, prendono servizio in Questura nove nuovi agenti

La direzione centrale delle risorse umane del dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito di una riorganizzazione territoriale delle risorse, ha assegnato alla Questura di Rimini 9 agenti della Polizia di Stato provenienti da altre sedi, di cui tre in sostituzione di altrettanti colleghi trasferiti da Rimini ad altre città. Tali risorse saranno impiegate per intensificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio e per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica con l’obbiettivo di garantire una sempre maggiore sicurezza e vicinanza ai cittadini. Nei prossimi mesi sono previste ulteriori assegnazioni di personale anche in vista della stagione estiva.