In auto per le vie di Riccione con droga e coltello: arrestato uno spacciatore

Un semplice controllo da parte delle forze dell'ordine è finito con un arresto nei confronti di un 29enne. Il giovane, italiano, stava girando eercoledì in auto con un amico per le vie di Riccione, quando gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, aggregato presso la Questura di Rimini, lo hanno fermato. Insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, i poliziotti hanno continuato con il controllo e il 29enne alla fine ha tirato fuori dalla tasca porta oggetti dello sportello lato guida due bustine, una con della cocaina e l’altra con marijuana. Gli agenti hanno così sospettato che potesse essere nascosta in macchina altra droga e così hanno perquisito in modo più approfondito il mezzo, trovando infatti altre sostanze e un coltello, con lama di 13 centimetri, nascosto sotto il tappetino del guidatore.

Il controllo è proseguito nell’abitazione del ragazzo dove è stata trovata altra droga. In totale i poliziotti hanno sequestrato 50 grammi di marijuana, 41 grammi di cocaina già divisi in involucri, e un bilancino di precisione. Inoltre, all'interno di un mobiletto erano stati nascosti 7mila euro in banconote di piccolo taglio. Il 29enne è stato arrestato e condotto in carcere, dovrà rispondere di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.