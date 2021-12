In biblioteca tutti i segreti della lettura dedicata ai bambini

Venti nuovi lettori volontari per la Biblioteca comunale di Cattolica. È il risultato del percorso di formazione conclusosi lo scorso 4 dicembre con la consegna degli attestati di “lettore volontario” agli iscritti che hanno frequentato il corso. Obiettivo era quello di far conoscere il programma e la sua attuazione, i benefici della lettura in età precoce, lo sviluppo del bambino, il ruolo dei volontari e la collaborazione con gli operatori, la produzione editoriale selezionata per la fascia 0-6 anni, le modalità di lettura e la comunicazione efficace per la promozione della lettura in famiglia.

“Nati per Leggere” è un programma attivo dal 1999, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Biblioteche (Aib) e dal Centro per la Salute del Bambino (Csb). Il cuore del programma è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Iniziare a leggere quotidianamente ai bambini e alle bambine fin da piccoli, e prima ancora nella pancia della mamma, costituisce una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale.

Il Corso per volontari in rete Nati per Leggere promosso dal comune di Cattolica si è svolto in Fad (formazione online a distanza) per una prima parte della durata di 8 ore ed in presenza lo scorso 4 dicembre presso la Biblioteca comunale di Cattolica. In quella giornata, insieme ad Alfonso Cuccurullo, attore e narratore professionista, i partecipanti hanno affrontato una parte di percorso più pratica ed interattiva dove condividere le riflessioni e le curiosità emerse durante la fase di apprendimento individuale. Referente per la Biblioteca di Cattolica, che aderisce al progetto dal 2008, è attualmente Barbara Lepidio che si occupa anche di tutta la promozione alla lettura nella fascia 0-14 anni e delle attività con le scuole.

Alcuni dei nuovi lettori volontari saranno subito all’opera il prossimo sabato (18 dicembre) partecipando nei panni di elfi aiutanti di Babbo Natale alla Tombola dei libri per bambini (dai 3 agli 8 anni). La partecipazione alla Tombola è gratuita, con posti limitati per cui è consigliata la prenotazione. In premio vi sono dei libri ed in omaggio un piccolo gadget per ogni partecipante. Per accedere alla Biblioteca è necessario essere muniti di green pass.