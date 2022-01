In biblioteca donato un gioco per mgiliorare la quotidianità di persone autistiche e disabili

E' stata ricevuta ieri da Alessandra Battarra, assessore ai Servizi educativi, e Laura Galli, vicesindaco del Comune di Riccione e assessore ai Servizi alla persona, una donazione destinata alla Biblioteca comunale da parte dell’associazione Rimbalzi fuori campo di Cattolica e Coop Alleanza 3.0.

Si tratta di un kit di tessere per la comunicazione aumentativa, “Un gioco per capirsi”, un sistema per rendere più semplice la quotidianità di persone autistiche e disabili. "Si tratta di tessere con immagini che facilitano la comunicazione delle persone fragili - spiega l'assessore Alessandra Battarra - si utilizzano a scuola o nei laboratori didattici. Sono 600 tessere in plastica, quindi lavabili e sanificabili, che coprono una vasta gamma di termini e ambiti comunicativi dalla sfera personale delle emozioni al mondo circostante e naturale. Sono molto contenta che la biblioteca abbia ricevuto una donazione così utile. La biblioteca comunale è vissuta come punto di comunità per tante famiglie, oltre che per studenti e insegnanti, quindi sapere che in questo luogo di scambio culturale vi sia disponibile materiale specializzato a disposizione di tutti, degli insegnanti, degli studenti, per gli educatori del Centro per le famiglie, ci fa molto piacere".