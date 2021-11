In Cocoricò sold out per la riapertura, già esauriti i biglietti per i prossimi 2 eventi

Il Cocoricò ha ufficialmente riaperto le sue porte al pubblico e l'inaugurazione di sabato 27 novembre ha visto il popolo della notte "bruciare" letteralmente i biglietti tanto che in appena mezz'ora la prevendita è andata in sold out. Un risultato che testimonia la grandissima attesa per la riapertura della storica discoteca riccionese, tempio italiano della musica elettronica, completamente rinnovata nei suoi leggendari spazi. L’opening act della nuova stagione ha visto come protagonista il set di uno tra gli artisti più importanti e riconoscibili della scena techno e house mondiale, il dj e producer statunitense Seth Troxler. Si sono esibiti in consolle nel corso della serata anche l’artista georgiana naturalizzata berlinese Salome e i nuovi dj resident del Cocoricò: l’olandese William Djoko, la giovane e talentuosa romana Matisa, e Mattia Trani uno dei dj techno più interessanti del panorama.

La stagione proseguirà per tutti i sabati e sono stati già annunciati alcuni dei prossimi appuntamenti curati e ospitati dall’iconico club previsti per il 2021. Torna inoltre con due imperdibili edizioni la serata Memorabilia, uno dei party storici del Cocco per gli amanti della techno/trance degli anni ‘90 e ’00, con tutti i più grandi dj che hanno fatto la storia del Cocoricò. I prossimi appuntamenti, quello del 4 dicembre e quello dell'8 che sarà appunto il Memorabilia, sono già andati sold out. Il Memoriabilia, poi, replicherà con una special edition il 25 dicembre.