In dirittura d'arrivo il Wi-Fi gratuito nel centro storico di Coriano

Nel 2018 era stata portata la fibra ottica nelle scuole di Coriano e Ospedaletto. Nello stesso il paese è stato tra i 10 comuni dell’Emilia-Romagna ad aggiudicarsi il primo bando del wifi4eu. Nell’anno precedente Coriano aveva partecipato all'avviso pubblico indetto da Lepida per l'assegnazione degli access point WiFi. Grazie a questi risultati l'amministrazione porta a casa un altro obiettivo per Coriano: il WiFi free nell’anello del centro storico. A fronte di un costo complessivo previsto pari a 34.900 euro, grazie all’aggiudicazione dei contributi previsti dai bandi, con soli 9.950 euro sarà garantita la rete internet senza fili a cui non sarà necessario paghare neppure il costo dei canoni perché saranno finanziati dalla Regione E-R e quindi non incideranno sulla spesa corrente. Ad oggi il WiFi free è già attivo su tutta l’area della Piazza Mazzini e sull’area Piazza Fratelli Cervi. A conclusione dei lavori, previsti nei prossimi mesi, sarà attivo in tutta l’area del Teatro CorTe, del Museo Simoncelli e della Biblioteca Battarra e per il tratto centrale di Via Garibaldi. “Oggi la digitalizzazione è un mantra - ha commentato il sindaco, Domenica Spinelli. - Non passa giorno che sui media non se ne parli. Una parte importante dei fondi della Next Generation EU saranno dedicati al digitale. E questo ci rende particolarmente orgogliosi perché a Coriano abbiamo iniziato a investire da quando ci siamo insediati. Abbiamo ancora altra strada da percorrere e continueremo perché questo è un volano importante per lo sviluppo del nostro territorio, Il tutto con un percorso di approfondimento e vigile controllo in merito alla sicurezza delle tecnologie che lo possono permettere.”