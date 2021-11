In escandescenza al SerD, pretende più dosi di metadone: interviene la polizia

Momenti di tensione al SerD di Rimini (il vecchio SerT) dove è stato necessario l'intervento delle Volanti della Questura per riportare alla calma un esagitato. L'uomo, un 50enne già noto alle forze dell'ordine, si era presentato nella struttura per farsi consegnare i farmaci necessari alla sua tossicodipendenza ma ha iniziato a dare in escandescenza con l'infermiera addetta alla distribuzione della terapia. L'esagitato se l'è poi presa anche con il medico in quanto pretendeva di farsi consegnare metadone in quantità non previste. L'intervento degli agenti ha mandato su tutte le furie il 50enne che ha opposto resistenza ma, alla fine, è stato bloccato in sicurezza. Identificato è stato denunciato a piede libero per minacce, tentata estorsione e resistenza. L’uomo, in considerazione della sua pericolosità sociale, è stato anche munito di Foglio di via obbligatorio per 3 anni dal comune di Rimini, emesso dal Questore.