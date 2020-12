In farmacia arriva la "mascherina sospesa", l'iniziativa solidale che si ispira a quella del caffè

La tradizione napoletana del 'caffè sospeso' continua a fare scuola, anche in tempi di emergenza sanitaria. Ma a essere sospesi, col Coronavirus, non sono i caffè, bensì le mascherine, da donare alle persone che non possono permettersi di acquistarle. E' l'iniziativa lanciata dall'associazione 'Avvocato di Strada' per fare qualcosa di semplice e concreto per le persone senza dimora che nell’epoca del Covid hanno subito terribili conseguenze. Ad aderire non sono solo i bar, ma anche farmacie e altre attività.

"Dal 10 dicembre al 31 gennaio nelle attività che aderiranno alla nostra iniziativa, farmacie, tabaccherie ma non solo - spiega il presidente dell'associazione Antonio Mumolo - i cittadini potranno acquistare mascherine e gel disinfettanti e lasciarli 'sospesi'. I nostri volontari di varie città provvederanno a raccoglierli e verranno subito distribuiti alle persone senza dimora che non hanno una casa dove ripararsi. Durante i mesi del lockdown e in questa seconda ondata, la vita per chi è senza dimora si è complicata molto. La chiusura di tantissimi servizi, delle mense e dei dormitori, ha significato la perdita di fondamentali punti di riferimento e di sostegno. Noi stessi, in quasi tutte le oltre 50 città italiane dove siamo presenti, abbiamo dovuto ridurre o sospendere del tutto i ricevimenti. Tutto questo mentre centinaia di persone senza dimora venivano denunciate e multate perché erano in strada e non potevano restare in una casa che non hanno. Chiediamo a tante attività di darci la propria disponibilità alla raccolta e a tanti cittadini di raccogliere il nostro appello a donare. In questo modo aiuteranno anche l’associazione a proseguire l’attività di assistenza legale gratuita, proteggendo gli assistiti dentro e fuori dai nostri sportelli”.

A Rimini l'iniziativa è stata ripresa da farmacie e parafarmacie. Nella mappa interattiva sul sito di Avvocato di Strada è possibile trovare tutte le attività che aderiscono all'iniziativa. E a Rimini ci sono la farmacia San Michele in via circonvallazione Occidentale, la farmacia Centrale in piazza Cavour; la parafarmacia "Farmacista Nutrizionista" in via Dante Alighieri; la farmacia Vallesi in corso d'Augusto; la Parafarmcia & omeopatia in via Marecchiese e altre attività.