In farmacia parte la campagna informativa per sensibilizzare sui rischi connessi all'ipertensione arteriosa

In occasione della XX Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, inizia il 17 maggio la campagna informativa volta a sensibilizzare i cittadini sul tema e a diffondere una corretta cultura della prevenzione a livello nazionale. Tra le strutture aderenti sul territorio di Rimini e provincia ci sono 10 Farmacie Comunali vendita del gruppo Alliance Farmacie Comunali. Sarà possibile informarsi sui rischi connessi all’ipertensione arteriosa nelle farmacie aderenti che esporranno la locandina dell’iniziativa, condividendo con i clienti tutto il materiale necessario a promuovere una maggior conoscenza di questa patologia.

Con oltre 15 milioni di italiani affetti da ipertensione arteriosa, la campagna vuole infatti rendere i cittadini pienamente consapevoli dei rischi che questa condizione comporta per la propria salute, invitandoli ad approfittare dell’occasione per ottenere maggiori informazioni sulla presenza o meno di possibili aritmie, come la fibrillazione atriale, tra i principali fattori di rischio per ictus. Stando ai dati ISTAT, infatti, un costante e regolare monitoraggio della propria pressione sanguigna permetterebbe di prevenire oltre l’80% dei decessi annuali registrati in Italia.

Le farmacie aderenti, parte del gruppo Farma Acquisition Holding - che conta ad oggi 83 punti vendita a livello nazionale - svolgeranno dunque un ruolo fondamentale nell’educare i cittadini sulla tutela della salute personale, contribuendo significativamente al miglioramento del benessere di tutta la comunità.

Le Farmacie Comunali di Rimini e provincia che aderiranno all'iniziativa sono le seguenti:

Farmacia Rimini 1

Via Michele Rosa n.3 - Rimini

Farmacia Rimini 2

Via Covignano 154/F - Rimini

Farmacia Rimini 3

Via Guadagnoli 46 - Rimini

Farmacia Rimini 4

Via Marecchiese 135 – Rimini

Farmacia Rimini 5

Via Flaminia 48/A - Rimini

Farmacia Rimini 6

Via Euterpe 2/H - Rimini

Farmacia Rimini 7

Via Rosmini 30 - Rimini

Farmacia Rimini 8

Via Clementini 34 - RImini

Farmacia Rimini 9

Via Caduti di Nassiriya, 20 - c/o Centro Commerciale Le Befane - Rimini

Farmacia Misano

Via Saffi 64 – Misano Monte (RN)