In fiamme il rimorchio dell'autoarticolato, distrutta parte di una giostra del luna park

Intervento dei vigili del fuoco di Rimini nella notte tra giovedì e venerdì per un incendio che si era sviluppato nel rimorchio di un autoarticolato che trasportava le macchine dell'autoscontro del luna park. L'allarme è scattato intorno all'1 nel piazzale a ridosso delle ex colonie al confine tra Rimini e Riccione e, sul posto, è accorsa l'autobotte. Il personale del 115 ha lavorato per circa un'ora prima di avere ragione delle fiamme che hanno danneggiato l'attrezzatura e le cui origini sono ancora in corso di accertamento ma si escluderebbe il dolo.