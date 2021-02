In giro dopo il coprifuoco, i carabinieri lo fermano e trovano la droga nascosta nell'auto

Un 33enne, già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e sanzionato per aver violato le misure imposte dal Dpcm

Andava in giro con la sua auto senza rispettare gli orari del coprifuoco, ma all'altezza di viale D'Annunzio è incappato nei carabinieri di Riccione, impegnati proprio nelle attività di controllo del rispetto delle misure anticontagie. Appena i militari lo hanno fermato e gli hanno chiesto i documenti, l'uomo, un 33nenne già noto alle forze dell'ordine, originario di Cesena e residente nella Perla Verde, si è mostrato subito nervoso. I carabinieri hanno così ispezionato la macchina e hanno così scoperto 45 grammi di hashish. Un quantitativo che gli è costato una denuncia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, il 33enne è stato sanzionato in via amministrativa per aver violato gli orari di divieto di circolazione oltre le ore 22 previsti dai Dpcm in vigore.