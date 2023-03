In Italia con un visto turistico, avevano avviato un giro di spaccio di cocaina

Erano arrivati in Italia con un visto turistico i due albanesi di 41 e 29 anni che, nel pomeriggio di giovedì, sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione per spaccio. Le manette sono arrivate in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che, allarmati dagli strani giri degli stranieri, hanno avvisato i militari dell'Arma. Gli inquirenti hanno così iniziato a tenere d'occhio i sospettati e, dopo una serie di pedinamenti, hanno ricostruito il loro giro di spaccio. Fermati e controllati, è stata svolta anche una perquisizione del loro domicilio dove i carabinieri hanno trovato alcune dosi di cocaina pronte per essere vendute e 2mila euro in contanti ritenuti il provento delle passate cessioni. Il tutto è fruttato le manette ai due che, nella mattinata di venerdì sono stati processati per direttissima. Difesi dell'avvocato Marco Bosco che si è opposto alla convalida in quanto non vi era ravvisata la flagranza del reato, ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato col giudice che ha accolto la richiesta e disposto il divieto di dimora a Rimini fino alla prossima udienza fissata per il 3 aprile.