Una comunità in lutto per Debora Arlotti. "Viserba senza di te non sarà più la stessa"

La comunità di Viserba piange la scomparsa di Debora Arlotti, 52 anni, conosciutissima per la sua attività e per la grande disponibilità che rivolgeva sempre verso il prossimo. Debora si è arresa dopo una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Era la titolare del “Mio capriccio”, di piazza Pascoli, negozio che vende biancheria intima, pigiami, grembiulini e vestitini per i bambini.

Il suo negozio era diventato un punto di riferimento per tantissime persone a Viserba. E tra quelle mura erano nate anche sincere amicizie. Debora aveva sempre una parola di conforto per tutti e tanto ottimismo. Ancora lo scorso 12 dicembre aveva lasciato un messaggio sulla sua pagina Facebook: “Grazie a tutti quelli che mi sono vicini. Anche se non potete stare qui. Scusatemi tanto se non rispondo subito ma cerco di non farmi prendere dallo sconforto e di non piangere”.

Sono in tanti, soprattutto le clienti storiche della sua attività ultra trentennale, ad averla ricordata in queste ultime ore. Anche attraverso i social. “Aprire Facebook e apprendere certe notizie ti lascia inerme – si legge -, senza parole. Viserba senza di te non sarà più la stessa. Ricorderò sempre le due risate e il tuo bellissimo modo di fare. Ciao Debora”. E ancora: “Povera anima bellissima. Che riposi in pace”.