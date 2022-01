In macelleria senza mascherina, l'attività chiusa per cinque giorni dalla Polizia locale

È stata sanzionata per mancata vigilanza delle norme anti Covid, un’attività di somministrazione alimenti in corso Giovanni 23° che aveva sei clienti all’interno del locale, e dieci sull’area esterna, senza che nessuno indossasse la mascherina di protezione, come prescrivono le norme anti contagio.

Mercoledì (5 gennaio), durante il turno pomeridiano, la squadra giudiziaria in borghese della Polizia locale di Rimini è intervenuta a Borgo Marina a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti per alcuni assembramenti di cittadini all’interno di alcune attività commerciali. Sul posto gli agenti hanno trovato che negli spazi di una macelleria erano assembrate, senza mascherina di protezione, 6 persone, mentre altre 10 stazionavano all’esterno dell’attività. È scattata cosi la contestazione, notificata ad una dipendente che era presente sul posto al momento dell’accertamento, per la mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie a garantire la sicurezza e il distanziamento sociale tra i clienti. All’interno infatti l’attività poteva ospitare al massimo due persone. La sanzione per mancata vigilanza, di euro 381, ha previsto anche la chiusura per 5 giorni.