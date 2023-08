In moto con un casco non omologato fornisce false generalità, arrestato dalla Municipale

Un centauro ha attirato l'attenzione di una pattuglia della Municipale perchè, in sella a una moto, viaggiava con in testa un casco da skate e quindi non omologato per il mezzo che guidava. L'uomo, un 50enne, è stato quindi fermato dagli agenti nella zona mare di Rimini. Al momento degli accertamenti è emerso che, oltre alla problematica del casco, era anche sprovvisto di documenti e alla prova dell'etilometro ha fatto schizzare l'apparecchiatura a 1,5 g/l. Ad aggravare la posizione del centauro anche i controlli sulla moto dalla quale è emerso che l'ultima revisione risaliva al 2017. E' stato a questo punto che il 50enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato e condotto presso la sua abitazione per recuperare i documenti. Qui l'ultima sorprese, che è costata le manette all'uomo: il motociclista, infatti, aveva fornito agli agenti delle false generalità e che la patente gli era stata ritirata nel 2019. Arrestato per le false dichiarazioni a pubblico ufficiale, il 50enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici mentre la moto è stata sottoposta a fermo.