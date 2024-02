In Municipio la premiazione del concorso di arte presepiale

Si è svolta sabato 3 febbraio nella sala consiliare del Municipio la premiazione del concorso di arte presepiale indetto dall’Amministrazione comunale: nell’occasione, la vice sindaca con delega alla Cultura, Pamela Fussi, e l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli hanno consegnato gli attestati ai vincitori, alla presenza dell’assessora alla Scuola, Angela Garattoni, e del presidente della Pro Loco, Filiberto Baccolini. I vincitori del concorso sono risultati Giacomo Baschetti nella categoria “presepe domestico”, per una creazione capace di trasmettere l’impegno dedicato alla tradizione; Aldo Fontana nella categoria “lavorazioni artigianali”, per la qualità dell’opera e la costanza nel continuare ogni anno l’arte presepiale; alunne e alunni scuola primaria Pascucci, che per il secondo anno consecutivo si affermano nella categoria “reinterpretazioni” con la realizzazione di un presepe inclusivo che ha coinvolto tutti i bambini e le bambine della scuola in un percorso di ricerca valoriale.



La commissione che ha individuato i vincitori del concorso è composta quest’anno da Marco Gualtieri (artigiano che ha realizzato il presepe meccanico allestito nella grotta di piazza Balacchi), Simona Lombardini, referente per la biblioteca Baldini, e Filiberto Baccolini, presidente della Pro Loco. Nel frattempo, si sono concluse proprio venerdì 2 febbraio le visite della Pro Loco al presepe meccanico allestito dalla famiglia Gualtieri di Montiano nella grotta di piazza Balacchi: dopo le 6mila presenze registrate nel corso delle festività, l’interesse per l’allestimento è proseguito anche nei mesi di gennaio e febbraio, con 2mila ulteriori visitatori che portano il totale a oltre 8mila presenze.