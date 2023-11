In occasione dell'Eicma al via le prevendite scontate per il round di Superbike dell'Emilia-Romagna

Scatta in concomitanza con il Salone EICMA la prevendita dei biglietti per assistere all’Emilia – Romagna Round del WorldSBK, in calendario a Misano World Circuit dal 14 al 16 giugno 2024. Lo scorso anno furono quasi 71.000 le presenze registrate nell’arco del weekend, un risultato superiore non solo all’edizione 2022 ma anche a quella del 2019. Le promozioni, attive dalle 12:00 di oggi, saranno pubblicizzate nelle giornate di EICMA presso lo stand SBK con materiale informativo. Anche quest’anno l’obiettivo è favorire un’ampia partecipazione attraverso promozioni che stimolino il pubblico a programmare in anticipo una o più giornate in circuito, unendo all’aspetto sportivo le tante opportunità che la Riviera può offrire. Fino al 15 febbraio, inoltre, sarà possibile approfittare della promozione abbinata al Gran Premio di MotoGP “Un biglietto due Mondiali”. La promo, al prezzo conveniente di 90 euro, consente di assistere alle gare di MotoGp nel settore Prato 1 e alla gara WorldSBK nel settore Tribuna B. La prevendita è attiva da oggi in tutti i punti vendita Ticketone e sul sito www.ticketone.it.



PROMOZIONI WSBK 2024 (ATTIVE FINO AL 29 FEBBRAIO 2024)



Prima acquisti meno spendi: viene applicato uno sconto del 25% su tutti i settori e un ulteriore sconto del 10% con il Ridotto Rosa e il Ridotto FM/U16/FO. Promozione Friend: aggiungendo solo 15 euro al prezzo della domenica, sarà possibile assistere anche al programma del sabato sulle tribune A e B (sconto equivalente del 33% - biglietto abbonamento 2 giorni). Sono inoltre previste riduzioni per bambini minori di 12 anni, Forze dell’Ordine, tesserati FMI o FSM, Under 16 e disabili, consultabili sul sito misanocircuit.com.