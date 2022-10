In occasione della festa nazionale dei nonni si elegge 'Miss Nonna Italiana 2022'

“Miss Nonna 2022” sarà eletta domenica 2 ottobre in occasione della Festa Nazionale dei Nonni. Il concorso “Miss Nonna”, giunto alla sua 18esima edizione, è una produzione di esclusiva nazionale della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e vede in gara 26 nonne di tutte le età, provenienti da tutta Italia, le quali dovranno sostenere alcune prove di abilità, da sole o in compagnia dei propri nipoti, per aggiudicarsi lo scettro e la corona che nel 2021 sono andati alla 50enne marchigiana Elisabetta Farabolini, mamma di Manuel ed Edoardo e nonna di Matilde.

La nonna più giovane in gara è Vincenza Giacobbe, ha 41 anni e vive a Villaricca (Napoli), mentre la nonna più “grande” è Maria Pia Sargenti, ha 75 anni e vive a Mugnano (Perugia). Tra le 26 nonne in gara vi sono anche le romagnole, Alessandra Radice, 69 anni, di Cesenatico; Claudia Sangiorgi, 69 anni di Marina Romea (Ravenna) e Natalya Odud, 50 anni di Lugo (Ravenna).

“Miss Nonna 2022” si svolge nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria ed è Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina. L’evento Finale sarà condotto da Paolo Teti ideatore e Patron di questo e di altri concorsi quali “Miss Mamma Italiana”, “il Babbo più Bello d’Italia” e “Miss Suocera” e da Barbara Semeraro.