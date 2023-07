In occasione della Notte Rosa la Municipale di Bellaria mette in campo il nuovo veicolo elettrico

In occasione della Notte Rosa la polizia Municipale di Bellaria ha messo in campo il nuovo mezzo elettrico che sarà impiegato in aree verdi, sul lungofiume e nelle spiagge. Tenuto a battesimo dal Dirigente della Polizia Locale Antonio Amato e dall'Assessore alla Sicurezza Cristiano Mauri, il nuovo ‘Ranger full electric’ è un mezzo a bassissimo impatto ambientale che sarà impiegato, prevalentemente, nelle aree verdi, lungo il fiume Uso e in spiaggia, utile per fornire assistenza agli utenti della fascia turistica e per contrastare con un approccio preventivo il fenomeno dell’abusivismo commerciale. L’acquisizione del quadriciclo elettrico si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento del parco mezzi della Polizia Locale, con particolare attenzione proprio a quella dotazione di ausilio agli agenti per le attività in zone pedonali e verdi; mezzi elettrici in cui rientrano anche alcune nuove ‘fat bike’ con pedalata assistita e per i quali nel complesso sono stati investiti oltre 32.000 euro, cofinanziati per 25.000 dalla Regione Emilia Romagna.

Sulla Notte Rosa il sindaco Giorgetti ha dichiarato come siano stati “Tre giorni molto positivi, intensi ed estremamente partecipati da parte del pubblico, che Bellaria Igea Marina ha vissuto con serenità e voglia di divertirsi: grazie ai tanti appuntamenti approntati nella nostra città per la Notte Rosa, che hanno fatto il pieno in termini di apprezzamento rispondendo ad aspettative ed esigenze di ogni fascia di età, dalla sfilata dei carri alla Energy Boat, dal villaggio del benessere sul porto alle albe esperienziali in riva al mare, dallo schiuma party al Beky Bay allo spettacolo clou in compagnia di Elettra Lamborghini. Un grande ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, a partire da quelle locali, che hanno contribuito con la propria presenza sobria e rassicurante, al tranquillo svolgimento della manifestazione: anche grazie a loro, quello che archiviamo a Bellaria Igea Marina è un weekend di divertimento svoltosi in clima di assoluta serenità e privo di problemi di ordine pubblico”: così il Sindaco Filippo Giorgetti a margine della Notte Rosa 2023, evidenziando come “anche in occasione del ‘Capodanno d'estate' la nostra realtà sia riuscita a far convivere eventi a grande richiamo di pubblico e sicurezza. Esattamente lo spaccato di quell’obiettivo di città e di marketing turistico che stiamo disegnando in collaborazione con le associazioni di categoria e Fondazione Verdeblu. Perché Bellaria Igea Marina sia sempre più la città degli eventi per famiglie di ogni età, ragazzi, giovani coppie e adulti: che possano trovare sul nostro territorio i giusti contenuti artistici, culturali e di intrattenimento in una cornice accogliente e vivibile, con la serenità e la tranquillità che ogni bella vacanza merita.”