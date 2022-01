In clima di pandemia si gioca a tombola online: il ricavato a favore della Caritas

Si chiude con la consegna dei buoni vinti con la tombola di Natale le festività di Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo). Un Natale che ha visto la positiva conferma dei mercatini natalizi in piazza Ganganelli con un boom registrato soprattutto in concomitanza con "Cacao", la Festa del Cioccolato, inaugurata quest'anno per la prima volta e che sarà riproposta negli anni a venire.

Un Natale dove Città Viva ha ancora voluto donare gioia ai più piccoli, con le due apprezzatissime nevicate artificiali che hanno fatto puntare il naso all'insù grandi e piccini: il tutto accompagnato da musica natalizia, dal vivo o in filodiffusione, offerta dall'associazione. Sono state oltre 250, inoltre, le letterine e i piccoli doni che il Babbo Natale di Città Viva ha consegnato ai bambini, in risposta alle loro personali letterine, presso le attività associate, con grande gioia e soddisfazione da parte di bimbi e genitori.

"Infine, come da tradizione - informa l'associazione -, abbiamo voluto concludere le nostre attività natalizie, nell'antivigilia, con la tombola di Natale online: oltre 850 le cartelle vendute (che si sono tramutati in euro donati alla Caritas e all'associazione Paolo Onofri), mille euro il valore dei buoni distribuiti ai vincitori e tante persone che si sono collegate online, anche dall'estero, per una serata di allegria e che ci ha permesso di augurare buone feste e buon anno a tutti i nostri amici e clienti".