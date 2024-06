Da questa mattina in piazzale Roma sventola la Bandiera Blu. A mezzogiorno si è svolta infatti la cerimonia dell’alzabandiera del prestigioso simbolo che conferma l’eccellenza delle acque di balneazione e dei servizi sostenibili per la cura e la tutela dell'ambiente, nell’organizzazione dei servizi e della sicurezza delle spiagge e nell’educazione ecologica. “Come cittadina riccionese, ancora prima che come sindaca, ci tengo a dire che sono estremamente orgogliosa del nostro mare: il nostro posto del cuore, la nostra risorsa più preziosa, la nostra identità”, ha detto la sindaca Daniela Angelini che ha presenziato alla cerimonia insieme all’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, alla dirigente del settore Tecla Mambelli e al presidente di Fee Italia (Foundation for environmental education, ente promotore della Bandiera blu) Claudio Mazza. All’alzabandiera, oltre all’assessore Alessandro Nicolardi, erano presenti tutti i rappresentanti delle autorità civili e militari e i rappresentanti delle cooperative dei bagnini.

“Il riconoscimento della Bandiera Blu 2024 ci riempie di soddisfazione e orgoglio perché testimonia l'impegno dell’amministrazione comunale e della città di Riccione tutta nella tutela dell’ambiente, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Arpae, Ausl ed Hera - hanno sottolineato la sindaca e l’assessore Andruccioli -. Questo prestigioso attestato è il risultato del lavoro quotidianamente dedicato e della diffusione di una cultura ambientale che coinvolge l'intera comunità: dall’amministrazione comunale ai cittadini, dagli operatori turistici agli operatori di spiaggia, tutti impegnati a garantire un elevato standard della nostra offerta turistica”.

Un ringraziamento speciale da parte dell’amministrazione viene rivolto “anche a tutte le associazioni che lavorano instancabilmente per promuovere la tutela dell’ecosistema e valorizzare l’eccellenza del nostro patrimonio marino. L’amministrazione comunale continuerà a promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di proteggere, custodire e valorizzare il nostro mare e la nostra costa, considerandoli un prezioso patrimonio culturale oltre che ambientale per la città di Riccione”.

Le celebrazioni proseguiranno questa sera alle ore 21 in piazzale Ceccarini con “Sotto il mare di Riccione”, a cura dell’Ufficio ambiente del Comune di Riccione, un momento di confronto e divulgazione sulla vita sottomarina del mare Adriatico. Con l’assessore all’Ambiente del Comune di Riccione Christian Andruccioli dialogheranno Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e Green economy della Regione Emilia-Romagna, Marco Candela dell’Università di Bologna, Claudio Mazza di Fee Italia (Foundation for environmental education, ente promotore della Bandiera blu), Giorgio Ovani dell’ufficio Ambiente del Comune di Riccione, Alice Pari di Fondazione Cetacea e Renato Santi dell’associazione Blennius. Durante la serata saranno proiettati alcuni video realizzati da Blennius sulla straordinaria vita marina in Adriatico.