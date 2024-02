In preda a un raptus danneggia la statua del rinoceronte in centro storico

Mattinata agitata, quella di martedì, nel centro storico di Rimini dove un esagitato in preda a un raptus ha danneggiato la statua del rinoceronte di piazzetta San Martino. Tutto è iniziato verso le 8 quando l'autore, poi identificato per un 32enne con problemi psichici che si era allontanato da casa, ha afferrato le sedie dei locali iniziando a tirarle contro il monumento fino a spaccare il corno. Non contento, il ragazzo ha poi sfogato la sua furia contro l'ingresso del palazzo del Consiglio comunale sempre prendendolo a sediate.

A dare l'allarme sono stati i residenti che, attirati dai rumori, hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato. Nel frattempo, in piazzetta San Martino, è arrivato anche il padre del ragazzo che ha cercato di calmarlo. Sul posto è intervenuta una Volante con gli agenti che hanno bloccato il 32enne e, una volta messo in sicurezza, lo hanno portato in Questura. Arrivato negli uffici di piazzale Bornaccini, è stato denunciato a piede libero e poi trasferito nel reparto di Psichiatria dell'Infermi.