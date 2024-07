In preda a un raptus scaglia bottiglie di vetro contro la vetrata di un bar

In preda a un raptus ha iniziato a scagliare bottiglie contro la vetrata di un bar e, dal locale, spaventati hanno chiesto l'intervento delle Volanti che hanno arrestato l'esagitata. A finire in manette una transessuale peruviana 27enne che, nel pomeriggio di sabato, ha dato in escandescenza in un bar di viale Tripoli a Rimini. Il personale della Questura ha faticato non poco per rendere inoffensiva la sudamericana, in evidente stato di alterazione, e una volta ammanettata è stata portata negli uffici di piazzale Bornaccini. Lunedì mattina, difesa dall'avvocato Flavio Moscat, la 27enne è stata processata per direttissima col giudice che ha convalidato il fermo per poi rimetterla in libertà in attesa della prossima udienza.