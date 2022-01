In preda all'alcol molesta la compagna per tutta la notte e poi aggredisce i poliziotti

Si è conclusa con l'arresto la notte brava di un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è avvenuto lo scorso 14 gennaio quando il malvivente, in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato a molestare pesantemente la propria compagna. L'uomo, nel cuore della notte, ha iniziato a perseguitare la donna presentandosi a casa in evidente stato di ebbrezza per poi attaccarsi al campanello e, alla fine, ha scavalcato la recinzione mettendosi a urlare minacce nei confronti della compagna. La ragazza, terrorizzata, ha quindi chiamato la polizia di Stato e sul posto è intervenuta una Volante della Questura. Gli agenti hanno trovato il 45enne al volante della sua vettura e, nel corso dell'identificazione, è stato trovato un coltello a serramanico. Fatta intervenire anche una pattuglia della Stradale, è stato quindi sottoposto all'etilometro che è risultato positivo.Sempre più agitato, all'improvviso l'uomo ha aggredito le divise con calci e pugni e non senza fatica è stato immobilizzato. Portato in Questura, anche negli uffici di piazzale Bonaccini sono continuate le intemperanze che gli sono valse le manette per resistenza e la denuncia per guida in stato di ebbrezza, molestie, disturbo alle persone e porto di oggetti atti a offendere.