In preda all'alcol scatena il caos nel locale e aggredisce gli agenti

Notte agitata in un locale del lungomare Tintori di Rimini dove, verso le 3.20, gli agenti della Questura sono dovuti intervenire per la presenza di un cliente molesto. A dare in escandescenza un cittadino argentino che, oltre ad infastidire gli altri avventori, si è scatenato alla vista delle divise. Nonostante gli agenti cercassero di calmarlo il giovane, alterato dall'alcol, ha iniziato a prendersela con loro per poi aggredirli con calci e una gomitata. Bloccato e ammanettato, l'esagitato è stato portato in Questura e arrestato per resistenza. Nella mattinata di venerdì è stato processato per direttissima.