In preda all'alcol sfonda a testate il finestrino della Volante

Serata agitata, quella di mercoledì, a Marina Centro dove una pattuglia delle Volanti era intervenuta per sedare una lite tra una giovane coppia di romeni. I due, infatti, si erano messi a litigare fuoriosamente in mezzo alla strada quando l'auto della Questura è transitata lungo viale Vespucci e gli agenti sono scesi per riportare la calma tra i due visibilmente alterati dall'alcol. Il ragazzo, non gradendo l'intromissione delle divise, si è avventato contro il personale delle Volanti che, non senza fatica, è riuscito a bloccarlo e ammanettarlo ma al momento di caricarlo nella cellula di sicurezza dell'auto di servizio ha nuovamente dato in escandescenza prendendo a testate il finestrino fino a sfondarlo. Portato in Questura è emerso che si trattava di un 25enne e, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per resistenza e danneggiamento e giovedì mattina è stato processato per direttissima.