In programma i lavori di asfaltatura della rotatoria di viale Formia, cambia la viabilità

Lunedì, 29 marzo dalle 20, per tutta la notte fino alle 7 del mattino, si eseguiranno i lavori di asfaltatura della rotatoria di viale Formia a Riccione, in coincidenza della Statale 16. I lavori verranno eseguiti di notte per creare il minor disagio possibile agli automobilisti.

Nelle ore notturne quindi in concomitanza dei lavori il traffico della Statale 16 verrà deviato all'altezza di viale Sardegna e viale Toscana. Al termine dell'asfaltatura verrà ripristinata la consueta circolazione.