In programma una "passeggiata ecologica" sulla spiaggia libera di Rimini

Migliorare il nostro ambiente ripulendo una parte della spiaggia libera di Rimini, luogo di svago, divertimento e relax per residenti e turisti. È questo l’obiettivo della “Passeggiata Ecologica” che si terrà domenica 4 giugno alle 9:30 nell’area di Largo Boscovich. Ad organizzarla Rainbow Sushi 2.0, catena di 10 ristoranti sushi fusion con base a San Marino in collaborazione con l’Associazione riminese Rimini Smoke Box che si occupa della salvaguardia dell’ambiente e del partner La Chiara.

"Rainbow si impegna attivamente nella promozione della sostenibilità – commenta l’AD Marco Felici – con l'obiettivo di sensibilizzare sulle questioni legate all'ambiente. In questo senso va anche il nuovo menù che si basa sull'utilizzo di prodotti a chilometro zero, per valorizzare il pesce dimenticato del mare Adriatico e sostenere i pescherecci artigianali che praticano una pesca a basso impatto ambientale. L'azienda è entusiasta di unire la promozione della sostenibilità all'amore per il territorio. Invitiamo tutta la comunità a partecipare con noi alla passeggiata per rendere Rimini un luogo ancora più eco-friendly. La “Passeggiata Ecologica” intende promuove uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente, in cui godere appieno delle bellezze naturali della nostra regione e assaporare il sapore autentico del pesce fresco del nostro mare".